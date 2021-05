Cliente encontra cadáver de mulher dentro de cápsula de solário

em Burgenland, na Áustria.





Um cliente ficou em choque ao encontrar um corpo dentro de uma cápsula de solárioO cadáver de uma mulher com cerca de 50 anos foi encontrado nas cabines de bronzeamento de um salão em Deutsch Kaltenbrunn.De acordo com o jornal The Sun, a vítima esteve cerca de duas horas na cápsula até ter sido encontrada.Os meios de socorro foram ativados para o local, onde o óbito foi declarado.Uma inspeção ao estabelecimento concluiu que as espreguiçadeiras de bronzeamento não apresentavam defeitos.