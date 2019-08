Cliente mata empregado a tiro por considerar serviço demasiado lento

Um empregado de mesa de uma pizzaria foi morto a tiro, esta sexta-feira, em Noisy-le-Grand, nos subúrbios de Paris. O homem de 28 anos foi alvejado por um cliente do estabelecimento, que considerou o serviço demasiado lento, segundo a agência de notícias francesa France Press.



De acordo com as testemunhas, o suspeito terá ficado impaciente dada a demora em receber o pedido e decidiu puxar da amar e disparar contra o empregado. A vítima foi atingida no ombro.

O homem acabou por não resistir aos ferimentos e morreu no local. O autor do crime colocou-se em fuga após o ataque.

A zona onde ocorreu o crime tem sido marcada pelo aumento da taxa de criminalidade.