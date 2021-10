Cliente morto por reclamar do preço da carne em talho no Brasil

Um vendedor ambulante de 40 anos, Wagner de Oliveira Lovato, foi morto ao sair de um talho no Brasil sem comprar nada e a reclamar do preço da carne. O ato de selvajaria, que evidencia mais uma vez a violência generalizada que se vive no país, aconteceu na cidade de Alvorada, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul.

De acordo com testemunhas ouvidas pelo delegado da polícia estadual Edmar de Souza, Wagner foi ao talho Shopping das Carnes tentar comprar alguma coisa para levar para alimentar a família, mas desistiu ao ver os preços, que desde o início do ano subiram mais de 90% no Brasil, tal como medicamentos, combustíveis e gás de cozinha. Ao sair, o ambulante resmungou consigo mesmo que o preço das carnes estava elevado de mais, um verdadeiro absurdo.

Um dos funcionários do talho, ao ouvir a reclamação, saiu atrás de Wagner e agrediu-o com um murro. O cliente foi agredido mais uma vez pelo funcionário, desta feita com a ajuda de outro homem, caiu e bateu com a cabeça no chão.

Levado ao Hospital Cristo Rei em estado grave, o infortunado vendedor ambulante não resistiu ao traumatismo provocado ao cair e morreu. Os dois homens foram presos pela Brigada Militar, equivalente no estado à Polícia de Segurança Pública, e tentaram justificar a selvajaria alegando que estavam bêbados.