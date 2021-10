Clima e Covid no topo da agenda do G20

O grupo dos países mais industrializados do Mundo iniciou esta sábado, em Roma, dois dias de uma cimeira este ano centrada no combate a dois flagelos: as alterações climáticas e a pandemia de Covid-19.









No caso da pandemia, os líderes do G20 comprometeram-se a vacinar 70% da população mundial contra a Covid até ao verão de 2022. Manifestaram igualmente um apoio unânime ao alargamento do alívio da dívida aos países mais empobrecidos, principais vítimas quer das alterações climáticas, quer dos atrasos na vacinação. O anfitrião da cimeira, o PM italiano, Mario Draghi, considerou “moralmente inaceitável” o facto de 70% da população dos países ricos estar vacinada enquanto nos países pobres esse número se fica pelos 3%.

Mas, no que toca a medidas de proteção ambiental, os líderes do G20 manifestaram mais reservas. A isso não será alheio o facto de começar já este domingo, em Glasgow, a COP26, cimeira internacional da ONU para o clima, na qual, durante 12 dias de reunião, o debate de compromissos mais efetivos sobre redução de emissões poluentes será tema dominante.





Os líderes do G20 reúnem-se presencialmente pela primeira vez em dois anos, com a exceção dos presidentes russo e chinês, Vladimir Putin e Xi Jinping, que participam por videoconferência (algo que se repetirá no COP26), num sinal de negativo alheamento face aos problemas mais prementes do planeta.



Aprovada taxa mínima a grandes empresas





Leia também Joe Biden promete reduzir emissões poluentes dos EUA para metade até 2030 O primeiro dia do G20 ficou este sábado marcado pela aprovação de uma medida importante para o combate à fuga ao Fisco: uma taxa global de 15% sobre os rendimentos das grandes multinacionais.

A proposta de imposto mínimo partiu dos EUA e deverá ser oficialmente adotada este domingo, mas só será aplicada em 2023. A secretária norte-americana do Tesouro, Janet Yellen, classificou o acordo como “um momento crítico” para a economia global, que porá fim à corrida das grandes corporações para os paraísos fiscais.