Clínica dos milionários trata José Eduardo dos Santos

As palmeiras e colunas imperiais, ao ‘estilo romano’, fazem com que seja confundido com um hotel de luxo ou mesmo um casino. Chama-se Centro Médico Teknon e é a unidade de saúde oncológica de referência na Europa. É nesta ‘clínica dos milionários’ que Eduardo dos Santos tem sido tratado a um cancro da próstata nos últimos oito anos. Foi, aliás, esta unidade de excelência que deu origem à relação que o ex-presidente de Angola tem mantido com Barcelona.apurou que é no piso -1 do centro oncológico Teknon que o ex-chefe de Estado tem ficado internado. Foi num hospital do Rio de Janeiro, no Brasil, que o pai de Isabel dos Santos foi aconselhado a seguir os tratamentos neste centro espanhol. José Eduardo dos Santos era ainda presidente de Angola e deixava para trás as obrigações enquanto estadista para, em grande secretismo, partir a bordo de um jato privado rumo a Barcelona. Com ele seguia uma numerosa comitiva, na qual não faltavam a primeira-dama, Ana Paula dos Santos, e quatro médicos angolanos, que acompanhavam todo o tratamento.Em 2013, quando iniciou os tratamentos nesta unidade, José Eduardo dos Santos ausentava-se de Angola durante internamentos de meses.Daqui nasceu a ligação ao ‘Bairro da Elite’ de Barcelona. Em Pedralbes, o ex-presidente angolano e a sua comitiva ficavam alojados em mansões de luxo com piscina, enquanto em Angola a situação era mantida em segredo.A presidência da República de Angola tentou sempre tranquilizar os cidadãos, sem revelar o verdadeiro estado de saúde do antigo chefe de Estado.Foram os conselhos dos médicos do centro Teknon, em 2017, que levaram José Eduardo dos Santos a preparar a sua saída da presidência. Devido às pressões, em 2019, o ex-presidente passou a viver em permanência em Barcelona.revelou a mansão de luxo onde José Eduardo dos Santos vive de forma permanente desde 2019. Fica situada em Pedralbes aquele que é o mais exclusivo bairro de Barcelona. O refúgio milionário tem mais de 1400 metros quadrados e conta com uma vasta equipa de seguranças.Dois ‘guarda-costas’ de José Eduardo dos Santos ameaçaram os enviados doa Barcelona, durante a reportagem junto à casa do ex-presidente de Angola. Em espaço público, os seguranças forçaram a equipa a abandonar o bairro de forma a "não arranjar problemas".milhões de habitantes é a população estimada de Angola. A área do país é de 1 246 700 quilómetros quadrados.Petróleo, diamantes, ouro, urânio, ferro e cobre são alguns dos recursos naturais em que Angola é abundante.A maioria dos angolanos vive na metade ocidental do país; as áreas urbanas são responsáveis pelas maiores concentrações de pessoas, particularmente a capital, Luanda.José Eduardo dos Santos, hoje com 77 anos, esteve 38 anos na presidência do país (entre 1979 e 2017), cargo atualmente ocupado por João Lourenço.