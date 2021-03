Contagem decrescente para os Óscares: Conheça os filmes nomeados

A menos de dois meses da 93.ª cerimónia dos Óscares, agendada para o próximo dia 25 de abril, são esta segunda-feira conhecidas todas as produções que vão estar na corrida ao prémio.Portugal tinha ficado excluído da competição - tentava o troféu de Melhor Filme Internacional com ‘Vitalina Varela’, do realizador Pedro Costa, mas acabou por ficar de fora. ‘Listen’ de Ana Rocha de Sousa também foi rejeitado.O último ano marcado pela pandemia de Covid-19 revelou-se catastrófico para a indústria cinematográfica, com várias produções adiadas por tempo indeterminado e gravações suspensas.