CNE diz que todas as assembleias de voto em Angola "estão em perfeito funcionamento" e "sem incidentes"

O porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) anunciou esta quarta-feira que as 13.238 assembleias de voto espalhadas pelos 164 municípios angolanos "estão abertas e em perfeito funcionamento" e "não há registo de qualquer incidente" que possa beliscar a votação.

Lucas Quilundo, que falava aos jornalistas no primeiro 'briefing' do dia, duas horas depois do início da votação dos eleitores angolanos, disse que todas as assembleias de voto abriram oficialmente as 07h00 locais (mesma hora em Lisboa) e o processo decorre dentro da normalidade.

"O processo decorre neste momento de forma ordeira e pacífica e o ambiente geral no país é calmo e não há registo de qualquer anomalia", afirmou o porta-voz, na sua primeira comunicação no Centro de Imprensa Aníbal de Melo (CIAM), centro da capital angolana.