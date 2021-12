CNN despede pivot Chris Cuomo por ter ajudado o irmão acusado de assédio sexual

A CNN despediu este sábado o pivot Chris Cuomo depois no meio de uma uma investigação sobre os esforços do jornalista para ajudar o irmão, Andrew M. Cuomo, então governador de Nova Iorque, acusado de assédio sexual, avançou a Reuters.

Cuomo, que apresentava o noticiário da CNN no horário nobre, foi suspenso por tempo indeterminado na terça-feira. Em maio, o pivot admitiu que violou algumas das regras da empresa ao aconselhar o irmão sobre como lidar com o escândalo sexual do ponto de vista das relações públicas.







"Chris Cuomo foi suspenso no início desta semana enquanto se aguarda uma avaliação mais aprofundada das novas informações que vieram à tona sobre o envolvimento na defesa do irmão", pode ler-se no comunicado da CNN. "Contratámos um respeitado escritório de advocacia para conduzir a revisão e demitimo-lo com efeito imediato", acrescentou.



"Não é assim que quero que o meu tempo na CNN acabe, mas já disse porquê e como ajudei o meu irmão", disse ele.