CNN usa fotografia de criança portuguesa para ilustrar calor sentido na Europa

Canal televisivo fez uma notícia sobre altas temperaturas sentidas nos últimos dias.

A CNN escolheu uma fotografia de Portugal para caracterizar o atual período de calor que se faz sentir em vários países da Europa.No dia em que as temperaturas podem atingir recordes dentro do nosso país, o canal televisivo alerta para a vaga de calor que atingiu a Europa, especialmente a Península Ibérica. Uma criança a refrescar-se com água no norte de Portugal, na quarta-feira ", pode ler-se como legenda da fotografia escolhida pela CNN.