CNRT quer que Ramos-Horta dissolva parlamento timorense se for eleito PR

O CNRT quer que o seu candidato às presidenciais de Timor-Leste, José Ramos-Horta, dissolva o Parlamento Nacional e convoque eleições antecipadas, caso vença nas presidenciais marcadas para 19 de março.

"O candidato, se for eleito, tem de repor a ordem constitucional e exercer as competências constitucionais e dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas", anunciou o presidente do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), Xanana Gusmão.

O líder histórico timorense disse que esse é um dos critérios que o partido exige que o candidato apoiado por si, aclamado este domingo em Conferência Nacional, cumpra no exercício das suas funções.