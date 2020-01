Coffin Club: O grupo sénior que decora os próprios caixões

Coffin Club é o grupo que junta a comunidade sénior da Nova Zelândia, todas as quarta feiras, para decorar caixões e promover o convívio. Este clube foi fundado em 2010 por Katie Williams e atualmente mais de 160 pessoas integram o movimento.Este grupo abre portas a todos os integrantes da comunidade sénior que procurem embelezar o seu futuro caixão ou simplesmente 'pôr a conversa em dia'.Cada membro encomenda um caixão, decora-o a gosto e tenta auxiliar os recém chegados. Neste projeto, a morte é deixada nas mãos de cada um que, entre tintas e brilhantes, abre o coração e conta a sua história de vida.O clube tem tido cada vez mais adesão por parte da comunidade e procura desmistificar termos como 'mórbido', 'monotonia' e 'morte'. Cada reunião tem, geralmente, entre 50 a 60 pessoas e prolonga-se para lanches, chás ou jantares em grupo.Katie Williams, fundadora do clube, contou à National Geographic que esta ideia surgiu durante um movimento internacional criado na Nova Zelândia. Conhecido como universidade da terceira idade, este projeto é dedicado a reformados e semi-reformados que têm como objetivo expandir horizontes e conhecer novas pessoas.A fundadora explicou que muitos dos integrantes se juntam ao grupo após perderem os seus companheiros e que a sua vinda não se limita apenas à decoração do caixão, mas sim ao convívio e partilha de histórias.Recentemente o clube realizou um documentário musical publicado no Youtube que tem como principal objetivo demonstrar a visão dos membros perante a forma como um fúneral deve ser encarado bem como a morte.Katie Williams afirmou ainda que, durante as filmagens do documentário, os membros se tornaram mais unidos e com mais abertura para falar sobre os seus problemas.Para a fundadora do Coffin Club, este é um movimento que pretende cosciencializar as pessoas de que não existe idade para a chegada da solidão e que a morte deve ser celebrada tão efusivamente como a vida.