Cofundadora das Femen encontrada morta em Paris

Oksana Shachko tinha 31 anos.

Uma das fundadoras do grupo feminista ucraniano Femen foi encontrada morta no seu apartamento, em Paris.Oksana Shachko, de 31 anos, era um dos rostos mais conhecidos do grupo, que se celebrizou pelos protestos em topless junto a vários dirigentes internacionais, incluindo Putin e o Papa.Ter-se-à suicidado esta segunda-feira, deixando uma carta.A direção do grupo já reagiu e homenageou a ativista "destemida e vulnerável".