Prejuízos ainda não foram totalmente apurados.

23:09

Milhares de barris de uísque bourbon foram destruidos esta sexta-feira devido ao colapso de uma parte considerável de um armazém com várias décadas de existência.

Os prejuízos ainda não foram totalmente apurados, mas terão danificado cerca de metade dos 18 mil barris que a destilaria Barton 1792 tinha neste armazém localizado no cento do condado de Bourbon, no Kentucky. É nesta região que é produzido a esmagadora maioria do bourbon consumido em todo o mundo, sendo este um dos produtos que a União Europeia decidiu aplicar tarifas em retaliação às medidas decididas pelos Estados Unidos.

"Estamos a avaliar quantos barris vamos conseguir recuperar", afirmou Amy Preske, fonte oficial da Sazerac, uma fabricante de bebidas espirituosas norte-americana que controla a Barton, dando conta que não são ainda conhecidas as causas do incidente que não provocou vítimas.

Acrescentou que vai demorar dias ou semanas a determinar os prejuízos totais causados pelo colapso do armazém, que foi construído nos anos 40.

A empresa adiantou que este incidente não vai afectar as normais operações da destilaria, que estará a funcionar como habitual a partir de segunda-feira.

A associação dos fabricantes da região diz que no passado já tinham sido destruídos armazens devido a incêndios, mas nunca tinha ocorrido um colapso deste género.

O armazém está localizado junto a um rio, sendo que as entidades estão a avaliar se a bebida derramada não terá contaminado as águas, não tendo ainda sido detectada qualquer contaminação.

O setor da produção de uísque, avaliado em 1,1 mil milhões de dólares, está em forte expansão no Kentucky, região onde estão armazenados cerca de 6,6 milhões de barris de bourbon. O bebida é armazenada durante vários anos em barris de carvalho antes de ser disponibilizada para consumo.