Tragédia em Joinville.

Trinta e três pessoas ficaram feridas e tiveram de ser transportadas para o hospital depois de um passeio ter colapsado em Joinville, no estado de Santa Catarina, no Brasil.O acidente aconteceu durante uma apresentação de Natal e a estrutura que desabou passava sobre uma galeria fluvial, de acordo com o Globo. Nenhuma das vítimas sofreu ferimentos graves.A área foi isolada e o trânsito bloqueado na Avenida Beira-Rio. Uma equipa de peritagem está agora a investigar o que terá causado o incidente.