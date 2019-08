Colapso parcial de barragem obriga a evacuar cidade no Reino Unido

O colapso parcial de uma barragem perto da cidade de Whaley Bridge, no Reino Unido, obrigou à evacuação dessa localidade esta quinta-feira.



O colapso da barragem de Toddbrook Reservoir aconteceu devido às chuvas intensas que se têm feito sentir na região de Derbyshire, no centro de Inglaterra.

A ordem de evacuação foi emitida pela Environment Agency, uma agência ambiental. A agência teme que o nível das águas do rio Goyt suba "rapidamente" e possa colocar vidas em risco.



A BBC avança que a polícia pediu a cerca de 6500 moradores da cidade para se reunirem numa escola local, a Chapel High School.



As autoridades indicou a esses moradores para levarem consigo animais de estimação e medicamentos, pois "não sabem quanto tempo pode demorar [esta ocorrência]".



Um porta-voz das autoridades locais disse à Reuters entender "que existe preocupação das pessoas em não conseguirem voltar a casa, no entanto, a nossa prioridade é garantir que todos são mantidos em segurança e que não correm riscos desnecessários".



"Esta é uma situação de emergência sem precedentes, é preciso uma movimentação rápida", acrescentou.



Este incidente surge depois de fortes chuvadas terem inundado várias zonas do norte de Inglaterra nos últimos dias.