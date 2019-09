Colegas de polícia morto em serviço juntam-se para ver o primeiro jogo de futebol do filho deste

Jose 'Speedy' Espericueta trabalhava como polícia no estado norte-americano do Texas. Morreu em junho deste ano, quando se encontrava em serviço, após ter sido alvejado. O agente da polícia tinha o sonho de assistir ao primeiro jogo de futebol do filho de 13 anos, mas não o conseguiu realizar.Joaquin, filho do polícia que morreu no cumprimento das suas funções, estreou-se este sábado em campo como capitão honorário e na bancada tinha um público muito especial.Agentes da polícia de todo o estado do Texas marcaram presença na partida. "Prometemos à família do Jose que estariamos sempre presentes nestes momentos importantes. Queremos que o Joaquin saiba que estamos lá com ele, mesmo que o pai não esteja", afirmou Javier Lara em declarações à CNN.Esta foi apenas uma das muitas demonstrações de apoio e carinho que os polícias tiveram para com a família do colega Jose. No primeiro dia de escola de Joaquin, os agentes estiveram lá, e ajudaram também a filha mais velha a mudar-se para San Antonio, quando foi para a Universidade.Jose Espericueta morreu ao aceder a um pedido de ajuda de uma mulher que acusava o filho de ter disparado contra si. O agente, que foi morto a tiro, pelo suspeito, ainda foi transportado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.