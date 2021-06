Colégio dos Maristas abre investigação por casos de pedofilia nos anos 60 em Espanha

A Ordem dos Maristas abriu uma investigação após uma denúncia de um caso de pedofilia ocorrido nos anos 60 num colégio de Vigo, Espanha.Segundo o jornal El País, advogados, médicos e professores estão a ser interrogados por terem sido vítimas de quatro pedófilos entre 1964 e 1969. Atualmente, com cerca de 70 anos, ainda recordam com terror os abusos sexuais e a violência sistemática que sofreram na escola de maristas El Pilar."Estes professores eram verdadeiros predadores, num ambiente sórdido e de quartel, com violência habitual e sádica", revelou uma das vítimas, Javier Álvarez-Blázquez, de 67 anos.Entretanto a Ordem dos Maristas afirmou que está "à disposição de quem possa ter sofrido qualquer situação de maus-tratos ou abusos. A existência de vítimas é um lembrete permanente de que falhámos com elas no passado", assume.Os quatro religiosos visados já morreram, segundo informação daquela instituição.Um professor da mesma escola já fora acusado de abuso sexual, em 2009. Um religioso de 69 anos, que exercia funções de secretariado, foi condenado a dois anos de prisão e ao pagamento de cerca de 14 mil euros de indemnização por tocar em duas crianças de 10 e 11 anos.