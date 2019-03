"Coletes amarelos" cumprem 17.º sábado consecutivo de protestos com 19 detenções em Paris

Milhares de pessoas voltaram a sair à rua para tentar contrariar os cálculos do Ministério do Interior.

Por Lusa | 19:01

Pelo menos 19 pessoas foram este sábado detidas em Paris em mais uma jornada de protesto do movimento "coletes amarelos", que segundo o Ministério do Interior mobilizou 28.600 pessoas em toda a França, um número contestado pelos manifestantes.

Pelo 17.º sábado consecutivo, milhares de pessoas voltaram a sair à rua para tentar contrariar os cálculos do Ministério do Interior, que tem anunciado um crescente esvaziamento do movimento de contestação que denuncia a política fiscal e social de Emmanuel Macron com múltiplas mobilizações e inúmeras reivindicações.

Ao início da tarde deste sábado, e segundo o Ministério do Interior citado pela agência noticiosa AFP, cerca de 7.000 manifestantes estavam reunidos em toda a França, um número que foi reforçado durante a tarde até atingir cerca de 29.000, mas longe dos 282.000 que desceram às ruas em 17 de novembro quando surgiu este movimento inédito, então centrado na recusa do aumento do preço dos combustíveis e na recuperação do poder de compra.