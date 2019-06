Coletes salva-vidas em forma de sereia à venda para cães

Um colete salva-vidas em forma de sereia está à venda para cães.O acessório está disponível na plataforma digital Amazon e permite que os seus animais se mantenham seguros - e com muito estilo - durante o verão.O colete salva-vidas aparece com o formato de uma sereia, disponível em várias cores e com estilo metálico. O acessório ronda os 15 euros (17 dólares) no site e é a forma de saber que o seu se mantém seguro, com um design muito original.O acessório é feito com um material a imitar as escamas de uma sereia e está disponível em azul, verde e cor-de-rosa e nos tamanhos pequeno, médio, grande e XL. Apesar disso, todos os coletes salva-vidas vêm equipados com fivelas ajustáveis que podem ser adaptadas ao corpo de cada cão.