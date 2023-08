Horas depois do rotundo ‘não’ do Partido Nacionalista Basco a apoiar um Governo minoritário do PP, Alberto Núñez Feijóo volta a sorrir graças ao recuo da Coligação Canária, que pela primeira vez admitiu votar a favor da sua investidura como primeiro-ministro.



A reviravolta do pequeno partido regionalista surge na sequência da decisão do Vox de não exigir a sua entrada num eventual Governo de coligação, embora mantendo o apoio à investidura de Feijóo.









