O primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, e o chefe da diplomacia, Yair Lapid, dois dirigentes da coligação no poder em Israel, indicaram esta segunda-feira que vão apresentar um projeto-lei para dissolver o Parlamento e provocar eleições antecipadas.

"Após se esgotarem todas as tentativas de estabilizar a coligação, o primeiro-ministro Naftali Bennett e (...) Yair Lapid, decidiram fazer votar a lei [de dissolução do Parlamento] no Knesset na próxima semana", sublinharam em comunicado.