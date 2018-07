Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão brutal mata dois amigos portugueses em França

Jovens morreram a caminho do trabalho.

Por Miguel Curado | 09:05

Os dois jovens portugueses, de 17 e 18 anos, empregados numa empresa de fabrico de jantes para automóveis na zona de Paris, França, saíram de casa juntos para o trabalho. Minutos após o início da viagem de scooter (moto de baixa cilindrada), os dois amigos foram esmagados por trás por um camião que ultrapassava um carro. A moto saiu de estrada e os jovens morreram.



O acidente ocorreu pelas 07h00 de quarta-feira (menos uma hora em Portugal), perto do aeroporto de Orly, um dos maiores de França. A conduzir a scooter estava José Rodrigo Calado, de 17 anos. À pendura seguia o amigo, Fábio Almeida, de 18. Marta Martins, tia de José Rodrigo, explicou ao CM que "os dois amigos já estavam em paragem cardíaca quando os bombeiros chegaram". "O óbito foi confirmado pouco depois", lamentou.



A partir desse momento, acrescenta Marta Martins, a família dos dois jovens "deixou de ter qualquer informação sobre o processo".



"A minha irmã, mãe do José Rodrigo, não teve até esta quinta-feira apoio consular ou psicológico. Não tem a documentação do filho, sabe que ele está algures numa morgue em Paris (mas não tem a localização). E aguarda ainda por saber quando será a autópsia", acrescentou Marta Martins.



Os dois jovens estavam em França, com as famílias, há cerca de cinco anos. Trabalhavam numa empresa portuguesa. José Rodrigo era originário da zona de Castelo Branco e Fábio da Covilhã. Desconhece-se ainda o local e a data dos funerais.