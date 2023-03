Colisão de comboios na Grécia mata dezenas de passageiros

Um choque frontal entre um comboio de passageiros e um de carga causou a morte a pelo menos 38 pessoas na Grécia, deixado dezenas de outras feridas. O número de vítimas poderá aumentar muito, pois uma carruagem incendiou-se, carbonizando um número indeterminado de passageiros.









Um responsável das equipas de bombeiros explicou que as temperaturas atingidas no interior foram de tal ordem que é impossível contar os cadáveres.

De acordo com os media locais, entre 50 e 60 passageiros estavam por localizar após a colisão junto à cidade de Tempe, pouco antes da meia-noite de terça-feira. Dos mais de 70 hospitalizados, 15 tiveram alta, mas seis outros estavam esta quarta-feira nos Cuidados Intensivos em estado crítico.





O chefe da estação foi detido no âmbito da investigação às causas da tragédia que, de acordo com o PM, Kiriakis Mitsotakis, terá sido causada por “trágico erro humano”. O ministro dos Transportes, Kostas Karamanlis, apresentou a demissão, dizendo ser “o mínimo que podia fazer em memória das vítimas” e lamentando as reiteradas “falhas do Estado”.