Colisão de comboios na Índia mata pelo menos 14 pessoas e faz 50 feridos

O número de mortos num acidente de comboio na Índia subiu para 14, com pelo menos 50 feridos, disse um funcionário dos caminhos-de-ferro, esta segunda-feira, com os investigadores a suspeitarem que a causa do acidente no estado de Andhra Pradesh, no sudeste do país, foi um erro humano.Segundo a Reuters, o acidente ocorreu quando o comboio de passageiros Visakhapatnam-Rayagada parou, este domingo, devido a uma rutura num cabo suspenso e o serviço Visakhapatnam-Palasa Express embateu no comboio parado, fazendo descarrilar duas carruagens.Uma investigação preliminar concluiu que um "erro humano" levou o comboio Visakhapatnam-Rayagada a "ultrapassar o sinal" de paragem, concluiu o Ministério dos caminhos-de-ferro.