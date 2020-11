Colisão entre autocarro e camião causa pelo menos 40 mortes em São Paulo no Brasil

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu às 6h30. O veículo transportava funcionários da empresa do autocarro, de acordo com as informações das autoridades.

"Ainda não temos o que causou o acidente", disse o tenente Alexandre Guedes, da Polícia Militar, à

. "É o maior acidente do ano, com vítimas fatais, próximo ao Paraná. Seriam funcionários de uma empresa de calças, não temos a quantidade exata de pessoas que estavam dentro do autocarro".



"Algumas das vítimas ainda estão presas. 15 pessoas foram socorridas e encaminhadas para hospitais das cidades próximas", revelou Alexandre Guedes.

