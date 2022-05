Colisão entre autocarro e carrinha faz 11 mortos em Mato Grosso

Duas pessoas tiveram de ser desencarceradas.

Uma mãe e o filho de 11 anos estão entre as vítimas mortais.



Uma mãe e o filho de 11 anos estão entre as vítimas mortais.

Uma colisão entre um autocarro e uma carrinha de carga aconteceu esta terça-feira, em Mato Grosso, no Brasil, por volta do meio-dia. Na sequência do choque morreram 11 pessoas e várias ficaram feridas.O autocarro pertencia à empresa Itamarati e tinha saído de Cuiabá por volta das 22h00 de segunda-feira com destino a Sinop. Por volta do meio-dia de terça-feira, as autoridades locais receberam uma chamada a reportar um acidente com uma carrinha de carga que transportava cereais, aSegundo o jornal Gazeta Digital, os bombeiros foram chamados ao local, assim como