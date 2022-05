Colisão entre dois barcos de recreio mata cinco tripulantes na Geórgia, EUA

Cinco pessoas morreram numa colisão entre dois barcos de recreio num rio da Geórgia, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu na manhã deste sábado, durante as festividades do Memorial Day. Duas mortes foram declaradas no local. Quatro passageiros ficaram feridos e foram transportados para o hospital, enquanto outros três foram declarados desaparecidos, disse o Departamento de Recursos Naturais da Geórgia.Segundo a Reuters, um dos pilotos foi preso por conduzir sob a influência de substâncias inebriantes, disseram as autoridades do estado norte-americano este domingo. "A causa do acidente é desconhecida e está sob investigação", acrescentaram.Mergulhadores da Geórgia e da Guarda Costeira dos EUA recuperaram os corpos das três vítimas mortais no rio Wilmington, perto da cidade costeira de Savannah.