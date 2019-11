Colisão entre dois helicópteros mata treze soldados franceses no Mali

Emmanuel Macron, presidente da França, confirmou a situação e lamentou a perda dos soldados neste acidente.

Treize de nos militaires sont morts hier au Mali. Ils étaient engagés dans une opération de combat contre des terroristes. Ces treize héros n’avaient qu’un seul but : nous protéger. Je m’incline devant la douleur de leurs proches et de leurs camarades. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 26, 2019





"O presidente anuncia com profunda tristeza a morte de 13 soldados franceses no Mali, na noite de 25 de novembro, num acidente que envolveu dois helicópteros durante uma missão de combate contra jihadistas", pode ler-se num comunicado.



As causas do acidente são ainda desconhecidas.





Treze soldados franceses que combatiam jihadistas no Mali morreram esta segunda-feira numa colisão entre entre dois helicópteros. Entre os mortos estão seis oficiais, seis suboficiais e um cabo.A França conta, atualmente, com mais de 4500 soldados para combater os militantes associados ao al Qaeda e ao Estado Islâmico na região.Em atualização