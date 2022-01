Colisão entre dois navios ao largo dos Países Baixos obriga a retirada da tripulação

Helicópteros de salvamento começaram este domingo a retirar a tripulação de um cargueiro que se encontra à deriva, sem leme, ao largo da costa holandesa, depois de ter colidido com outro navio, disseram serviços de emergência dos Países Baixos.

De acordo com as mesmas fontes, um rombo no cargueiro que está à deriva está a deixar entrar água.

O cargueiro "Julietta D" com 18 tripulantes a bordo colidiu com outro navio num parque eólico a cerca de 20 milhas (32 quilómetros) a oeste do porto de Ijmuiden, disse Edward Zwitser, porta-voz dos serviços de salvamento da Marinha Real Holandesa.

O outro navio, apesar do embate, tem condições para continuar a navegar.

A Guarda Costeira holandesa disse que a primeira equipa, a bordo de um helicóptero, chegou ao local e começou a retirar os tripulantes do navio.

Outros três helicópteros, incluindo um aparelho belga, também estão envolvidos na operação de salvamento.

Os danos no navio "Juliette D" põem em causa a segurança dos 18 tripulantes, disse à Associated Presse, Edward Zwitser.

Até ao momento não se conhecem mais detalhes sobre o acidente.

A colisão entre os dois navios ocorreu durante uma tempestade que está a afetar o norte da Europa.

O mau tempo provocou a morte de quatro pessoas, destruiu casas, originou várias inundações e cortes no abastecimento de eletricidade na zona norte da Europa.

A zona oeste da linha de costa holandesa foi fustigada hoje de manhã pelo mau tempo.