Colisão entre hidroaviões mata cinco pessoas e fere 10 no Alasca

Dois hidroaviões colidiram esta segunda-feira na costa do sudeste do Alasca, provocando pelo menos cinco mortos, segundo avança a imprensa internacional. Há duas pessoas desaparecidas.O acidente provocou ainda pelo menos 10 feridos, informou a Guarda Costeira dos EUA.As duas aeronaves - uma com 11 passageiros e tripulantes, a outra com cinco pessoas a bordo - começaram a cair em George Inlet, a cerca de 40 a 48 quilómetros a nordeste de Ketchikan.O local do acidente fica nas proximidades de uma conhecida pousada que oferece excursões para o Monumento Nacional Misty Fjords.As 10 pessoas feridas dos dois aviões estão a receber cuidados médicos, apesar da suas condições não serem ainda conhecidas.