Colisão entre metros faz dezenas de feridos na Alemanha

Autoridades não descartam hipótese de haver vítimas mortais no acidente que aconteceu na cidade de Duisburg.

15:53

O incidente terá ocorrido pelas 15h20, 14h20 em Portugal Continental.

Zwei Straßenbahnen sind in #Duisburg -Meiderich unterirdisch zusammen gestoßen. Die #Feuerwehr vor Ort spricht von 35 verletzten Personen. Zwei davon wurden schwer verletzt. Großaufgebot im Einsatz. Ursache noch unklar. pic.twitter.com/mkSHnkN3Tn — nrw-aktuell.tv (@nrwaktuelltv) 3 de abril de 2018

Um acidente entre dois metros na cidade alemã Duisburg deixou, esta terça-feira, dezenas de pessoas feridas. As autoridades acreditam que pode existir vários mortos e já confirmaram entre 20 a 30 feridos.Segundo um porta-voz da estação de comboios de Duisburg, os dois comboios embateram dentro de um túnel. "Não vos consigo dizer a seriedade do assunto."As circunstâncias do acidente ainda não são conhecidas.