Pelo menos 15 pessoas morreram quando um camião embateu em quatro carrinhas de passageiros na província mediterrânea de Alexandria, no norte do Egito, disseram esta quarta-feira as autoridades.

O acidente, que aconteceu na noite de terça-feira na zona de Amreya, a oeste da cidade de Alexandria, também feriu oito pessoas, de acordo com um relatório policial.

A polícia disse que o camião bateu em quatro carrinhas de passageiros usadas para transporte coletivo em todo o Egito. Uma das carrinhas capotou e outra incendiou-se.