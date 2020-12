Coliseu de Roma vai ter piso de alta tecnologia que permitirá aos visitantes assumir a posição dos gladiadores

O Coliseu de Roma irá ter um novo piso retrativo, o que permitirá aos seus visitantes irem até ao meio da arena como acontecia há 2 mil anos com os gladiadores, segundo o jornal britânico Daily Mail. O piso deverá ainda ser removível no caso de existirem condições climatéricas adversas. No entanto, o projeto enfrentará como principal dificuldade a estrutura do piso, que já não poderá ser utilizada como ponto de partida para a nova. Está previsto que o projeto seja submetido para revisão até 1 de fevereiro de 2021 e que custe 10 milhões de euros.

"Queremos dar uma ideia de como foi e estamos à procura de propostas de todo o mundo", disse a diretora do Coliseu, Alfonsina Russo, ao jornal britânico The Times.

A construção do monumento, que era utilizado para combates de gladiadores e espetáculos públicos e cuja maior parte da sua estrutura externa se mantém, aconteceu de 68 a 79 d.C. Estima-se que o Coliseu teria capacidade para 50-80 mil espectadores. No auge do Império Romano, o Coliseu tinha ainda um labirinto de túneis e celas para homens e animais.

O novo projeto deverá estar concluído em 2022 ou 2023.