Colômbia apreende 600 quilos de cocaína e três toneladas de marijuana

As autoridades colombianas apreenderam 600 quilogramas de cocaína e mais de três toneladas de marijuana, em operações realizadas no centro do país e em águas do Pacífico, e detiveram seis pessoas.

A marinha colombiana disse que a marijuana foi apreendida num semissubmersível, com destino à América Central, de acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira.

O aparelho, tripulado por três colombianos, tinha 15 metros de comprimento e três de largura. Durante a inspeção, foram encontrados 108 pacotes de marijuana, referiu.