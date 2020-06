Colômbia aprova prisão perpétua para violadores e assassinos de crianças

O parlamento colombiano aprovou na quinta-feira uma reforma constitucional que prevê a prisão perpétua para violadores e assassinos de crianças e adolescentes até aos 14 anos de idade.

O Senado, com o apoio do governo do Presidente colombiano, Iván Duque, aprovou a alteração do artigo 34.º da Constituição, que impede "as penas de exílio, prisão perpétua e confiscação", por unanimidade, com 75 votos a favor.

"Excecionalmente, quando uma criança ou adolescente é vítima de homicídio intencional, relações sexuais violentas ou incapacidade de resistência, pode ser imposta uma pena de prisão perpétua", de acordo com a alteração.