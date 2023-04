Colômbia cria mecanismo para vigiar cessar-fogo com grupo dissidente guerrilheiro

O Governo da Colômbia reuniu-se esta segunda-feira com representantes do principal grupo dissidente das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) para criar um mecanismo de vigilância do cessar-fogo bilateral estabelecido no início do ano.

O Mecanismo de Vigilância, Monitoramento e Verificação integra representantes do Alto Comissariado para a Paz, do Ministério da Defesa, das Forças Armadas e de Segurança, assim como do grupo dissidente das FARC, o Estado-Maior Central (EMC).

O mecanismo vai ser acompanhado pela Missão de Apoio à Paz na Colômbia da Organização dos Estados Americanos e contar com observadores da ONU e da Igreja Católica.