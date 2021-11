Colúmbia Britânica no Canadá decreta emergência devido a cheias

A província da Colúmbia Britânica, no Canadá, declarou o estado de emergência na sequência da tempestade que no início da semana provocou inúmeras inundações e deslizamentos de terra, isolou populações e cortou os acessos ao maior porto do país, em Vancouver. Esta quinta-feira, as autoridades contabilizavam pelo menos uma morte e temiam que a situação se agravasse. O primeiro-ministro, Justin Trudeau, já prometeu ajuda do governo central.









O chefe do governo da Colúmbia Britânica, John Horgan, descreveu a tempestade como a maior calamidade em 500 anos. Em Tulameen, no nordeste de Vancouver, estavam isoladas cerca de 400 pessoas, muitas sem energia. Em Hope, a 160 km de Vancouver, um quarto dos 6000 residentes ficaram desalojados e a comida começa a escassear.

Em Abbotsford, agricultores desesperados usaram barcos e motos de água para tentar resgatar vacas ameaçadas pelas cheias, mas milhares de animais acabaram por morrer.