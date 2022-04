Colunas de som e altifalantes proibidos nas praias do Rio de Janeiro

A partir desta terça-feria, 26 de abril, passa a ser proibido usar colunas de som ou altifalantes para ouvir música no areal das praias do Rio de Janeiro, no Brasil. A nova lei foi aprovada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e publicada no Diário Oficial do município esta terça-feira.De acordo com o decreto, só será permitido o uso destes aparelhos eletrónicos para a "promoção de atividades desportivas ou de lazer", desde que autorizadas pela câmara municipal.Quem não cumprir estas regras poderá ver as colunas de som confiscadas pela Guarda Municipal, sendo obrigatório o preenchimento de um "termo de retenção de equipamento sonoro".