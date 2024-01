O ex-Presidente norte-americano Donald Trump e pré-candidato à Casa Branca está à frente do 'caucus' do Iowa com mais de 50% dos votos, enquanto o governador da Florida, Ron DeSantis, está em segundo.

Estes são os resultados divulgados pelo Partido Republicano do Iowa com mais de 88 mil votos contabilizados, o que representa cerca de 80% da contagem, de acordo com a imprensa norte-americana.

Trump lidera a corrida com 44.970 votos (50,8%), enquanto DeSantis tem 18.858 votos (21,3%).