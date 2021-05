Com o sistema de saúde do país à beira do colapso, o Nepal está a apelar a quem escalar o Monte Evereste para trazer as botijas vazias em vez de as abandonarem nas encostas das montanhas, uma vez que o país está com escassez de botijas de oxigénio devido à evolução da pandemia da Covid-19.



A informação foi avançada pela Agência Reuters, que cita um responsável da Associação de Montanhismo do Nepal. O país emitiu, por isso, autorizações para mais de 700 escaladores para 16 picos dos Himalaias durante abril e maio na tentativa de pôr a indústria do turismo e do montanhismo de volta à ação.

Kul Bahadur Gurung, responsável pela associação, avançou que os escaladores e respetivos guias carregaram pelo menos 3500 garrafas de oxigénio neste período.