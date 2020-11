Com últimos resultados fechados, projeções dão vitória a Biden na Georgia e a Trump na Carolina do Norte

Fechados os resultados das presidenciais nos EUA, a CNN faz a projeção dos resultados finais nos dois estados que faltavam encerrar contagem de votos e dá a vitória de Joe Biden no estado da Georgia e de Trump na Carolina do Norte.Assim o resultado final das eleições dos EUA, segundo as projeções da CNN é de 306 votos do Colégio Eleitoral para Joe Biden e de 232 para Trump.O canal ABC faz a mesma projeção de resultados.Com estas projeções, Biden, que, a 11 deste mês, já tinha ultrapassado os 270 delegados no Colégio Eleitoral -- a metade dos 538 votos deste órgão mais um -- pode ser indicado como o Presidente eleito dos Estados Unidos.