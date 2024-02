Comandante de Kataib Hezbollah morre em ataque dos EUA com drone no Iraque

Baqir al-Saadi, o comandante do Kataib Hezbollah, morreu esta quarta-feira num ataque com drones dos EUA no leste de Bagdade, capital do Iraque. O ataque, que teve como alvo um veículo utilizado pelas Forças de Mobilização Popular do Iraque, fez ainda outros dois mortos.Segundo a agência Reuters, que cita fontes do exército dos Estados Unidos, Baqir al-Saadi estava associado ao ataque que matou três soldados norte-americanos na Jordânia.O ataque ocorreu numa rua principal do bairro de Mashtal, no leste de Bagdade, levando a que se juntasse uma multidão enquanto as equipas de emergência vasculhavam o que restava da viatura."As forças (norte-americanas) realizaram um ataque unilateral no Iraque em resposta aos ataques contra os militares norte-americanos, matando um comandante do Kataib Hezbollah responsável pelo planeamento direto e pela participação em ataques contra as forças norte-americanas na região", lê-se no comunicado das forças armadas a que a Reuters teve acesso.No passado fim de semana, os Estados Unidos atacaram grupos apoiados pelo Irão no Iraque e na Síria, o que, segundo o país, foi apenas o início da sua resposta à morte dos três militares norte-americanos. Mais de 85 alvos foram atingidos.