Comandante do Exército diz que o próximo presidente do Brasil pode ter a legitimidade questionada

O general Eduardo Villas Boas diz que o ataque a Bolsonaro condiciona irremediavelmente as eleições.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 23:33

O comandante-geral do Exército brasileiro, general Eduardo Villas Boas, afirmou em entrevista que o atentado sofrido quinta-feira passada pelo líder da corrida para as presidenciais de Outubro, Jair Bolsonaro, pode pôr em xeque a legitimidade do próximo presidente. Para o militar, seja quem for o vencedor das presidenciais de 7 de Outubro próximo, a sua eleição poderá ser questionada e o seu governo dificultado por causa do atentado.







"O atentado confirma que estamos a construir dificuldades para que o novo governo tenha estabilidade, para a sua governabilidade, podendo até mesmo ter a sua legitimidade questionada."-Afirmou o general, explicitando:"Se o Bolsonaro não for eleito, ele pode dizer que a sua candidatura foi prejudicada pelo atentado. Se ele for eleito, aí dirão que ele foi beneficiado pelo atentado, porque gerou comoção."

O comandante afirmou que o Exército já há algum tempo temia um acto de violência durante a campanha presidencial devido à crescente hostilidade entre os candidatos e o clima de intolerância por todo o Brasil. Mas acredita que o atentado que quase tirou a vida a Jair Bolsonaro possa funcionar como um travão para a violência.

"Espero que a sociedade tenha levado um susto, que entenda o que pode acontecer diante do caminho que estávamos a trilhar. Espero que as coisas se harmonizem a partir de agora, e as declarações dos candidatos (à presidência) após o atentado foram nesse sentido, embora nas redes sociais ainda existam mensagems de intolerância, o que é um indicardor ruim."

Gravemente ferido na região abdominal, tendo tido alguns órgãos atingidos por uma facada desferida por um homem até então desconhecido que disse ter agido "a mando de Deus", Jair Bolsonaro continua internado numa Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para onde foi transferido após ter sido operado de urgência em Juíz de Fora, no estado de Minas Gerais, onde o ataque aconteceu. Apesar de o seu estado ainda ser considerado grave, Bolsonaro, segundo boletim médico divulgado este domingo, está a recuperar bem, tem condições clínicas e laboratoriais estáveis, e já começou a fazer caminhadas de curtos minutos pelo quarto, apesar de ainda só poder alimentar-se por via endovenosa.

Com previsão de só sair do hospital dentro de uma semana e depois ter de ficar em repouso absoluto em casa, Jair Bolsonaro foi forçado a alterar toda a sua estratégia e, sem poder estar nas ruas, como gosta, vai continuar a sua campanha através das redes sociais. Segundo a sondagem eleitoral mais recente, Jair Bolsonaro tem 22% das intenções de voto, seguido por Marina Silva e Ciro Gomes, ambos com 12%, Geraldo Alckmin com 9% e Fernando Haddad, o virtual substituto de Lula, que foi impedido de concorrer por estar condenado e preso, surge com 6%.