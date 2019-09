Comandante e aluna de apenas 20 anos: as vítimas mortais do acidente aéreo em Espanha

O comandante Daniel Melero Ordóñez, de 50 anos, e a aluna do terceiro ano Rosa María Almirón Otero, de apenas 20, foram as vítimas mortais da queda do avião de instrução da Força Aérea espanhola no Mar Menor em frente a San Javier, ao largo de Múrcia, esta quarta-feira.Segundo avança o jornal espanhol La Vanguardia, o acidente aconteceu quando o avião estava a realizar um voo instrutivo e caiu no Mar Menor, nas proximidades da Academia General del Aire.Tanto o instrutor como a aluna pertencem a esta academia, em Espanha, e, de acordo com a mesma fonte, mais de 100 chamadas foram efetuadas para os meios de socorro a alertar da situação.Recorde-se que a 26 agosto um piloto da força aérea espanhola morreu após ter perdido o controlo de um avião C-101 , também ao largo de Múrcia.