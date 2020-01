Comandante iraniano identificado através de anel: Tudo o que se sabe sobre ataque aéreo orquestrado pelos EUA

Qassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, foi uma das cinco pessoas mortas num ataque aéreo levado a cabo pelos Estados Unidos num ataque ordenado por Donald Trump que desencadeou uma promessa de vingança e um aviso para os norte-americanos abandonarem o Iraque rapidamente.



Num ataque ordenado por Donald Trump, um drone Reaper americano disparou dois mísseis consecutivos contra dois carros guiados por Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandis, comandante da milícia iraquiana. Os dois carros tinham chegado ao aeroporto de Bagdá, no Iraque, com outras autoridades na manhã desta sexta-feira. Soleimani tinha vindo da Síria e encontrou-se com Abu Mahdi al-Muhandis no aeroporto.







As fotos do local do ataque fatal mostram uma mão com um anel grande idêntico a um que Soleimani usava em fotos antigas.



O comandante da milícia local Abu Muntathar al-Hussaini disse à agência Reuters que os dois veículos tinham acabado de sair da zona de desembarque do aeroporto quando foram atacados.



































Embora as forças americanas não tenham esclarecido como localizaram Soleimani, acredita-se que este tenha sido mantido sob vigilância permanente pelas forças de segurança dos EUA, da Arábia Saudita e de Israel.

Segundo o New York Times, o ataque recorreu a uma combinação de informações altamente classificadas de denunciantes, interceptações eletrónicas, aeronaves de reconhecimento e outras técnicas de vigilância.



Proteger as vidas dos norte-americanos foi a justificação dada pelo Departamento de Defesa dos EUA. "O general Soleimani estava a desenvolver de forma ativa planos para atacar diplomatas e militares americanos no Iraque e em toda a região", disse o comunicado do Pentágono.

O comunicado acrescentou que os ataques orquestrados por Soleimani às bases do Iraque nos últimos meses, incluindo um ataque à embaixada.

O ministro das Relações Exteriores do Irão, Mohammad Javad Zarif, disse que o homicídio de Soleimani reforçaria a resistência contra os Estados Unidos e Israel na região e no mundo.

"A brutalidade e estupidez das forças terroristas americanas no assassinato do comandante Soleimani sem dúvida reforçarão a resistência na região e no mundo [contra os EUA]", disse Zarif em comunicado.

O conflito entre o Irão e os Estados Unidos tem vindo a aumentar acentuadamente na semana passada com um ataque à embaixada dos EUA no Iraque por milícias pró-iranianas.



O homicídio de Soleimani marca uma escalada dramática na 'guerra' entre o Irão e os EUA e seus aliados, principalmente Israel e Arábia Saudita.