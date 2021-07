Comandante português manifesta "imenso orgulho" em liderar missão da UE em Moçambique

O general português que vai comandar no terreno as forças da União Europeia que vão treinar as unidades moçambicanas de intervenção rápida, Nuno Lemos Pires, recebeu hoje a nomeação com "imenso orgulho e muita responsabilidade", afirmou à Lusa.

"É uma missão importantíssima da parte de Portugal e da União Europeia (UE), extremamente relevante para o que podemos fazer para melhor ajudar Moçambique", disse o brigadeiro-general do Exército, atual subdiretor-geral de Política de Defesa Nacional no Ministério da Defesa Nacional e professor da Academia Militar.

Lemos Pires fez ainda questão de manifestar, "como europeu", "muito orgulho pela solidariedade europeia" em ajudar Moçambique, "simultaneamente em termos de segurança e desenvolvimento". "Acho muito importante esta ajuda que a UE está a dar", que faz parte dos "valores que defende, e na prática, é o faz: ajudar a dar paz e desenvolvimento", afirmou.