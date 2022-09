Comboio atinge carro patrulha com a mulher detida no banco de trás

Uma mulher de 20 anos foi atropelada por um comboio dentro de um carro de patrulha, após ser detida perto do local, em Denver, no Colorado, EUA. O polícia que estacionou o veículo nos carris foi suspenso enquanto as autoridades investigam o acidente.Yareni Rios-Gonzalez foi detida por um agente da polícia norte-americana por suspeita de crime. De seguida, o homem colocou a mulher no banco de trás do carro e foi previstar o veículo da suspeita que estava estacionado a poucos metros dos carris, relata a NBC News. Nesse momento, um comboio que viajava para norte atingiu o carro patrulha, deixando a mulher em estado grave.Num vídeo do acidente divulgado online, pode ver-se um agente a gritar para o outro: "Muda o carro!". Antes do outro polícia olhar para o carro, vira-se para olhar para o comboio, e depois sai dos carris mesmo antes do comboio esmagar o carro da polícia.A mulher ficou com nove costelas partidas, fraturou o fracturado, partiu o braço e teve vários ferimentos na cabeça, costas e pernas. Embora os ferimentos sejam graves, um relatório médico revelou que era expectável que sobrevivesse."Ela estava a tentar sair freneticamente", disse o advogado de Yareni Rios-Gonzalez à 9NEWS, numa entrevista. "Claro, as portas estavam trancadas", acrescentou.De acordo com Paul Wilkinson, "ela está definitivamente chateada com o que aconteceu e não compreende porque é que foi deixada no carro"."A Cidade de Platteville continua a trabalhar em cooperação com o CBI e o CSP durante a investigação deste incidente", partilharam as autoridadem norte-americanas com a FOX 31.