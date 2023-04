Comboio bate em carro e faz três mortos na Alemanha

Um comboio regional embateu, este domingo, num carro em Hanover, na Alemanha, provocando a morte a três jovens que seguiam no veículo, disse fonte da polícia.O acidente ocorreu a norte de Neustadt am Rübenberge.O veículo tinha entrado numa passagem de nível apesar desta estar com a barreira fechada. A barreira não cobria toda a ferrovia, pelo que o comboio atingiu a viatura a alta velocidade, avança a agência de notícias alemão DPA.A bordo do comboio estavam 38 passageiros e quatro funcionários. Sabe-se que uma pessoa terá fica levemente ferida.