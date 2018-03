Comboio choca com camião carregado de ácido nos EUA

Acidente na Pensilvânia obrigou a evacuar 15 habitações. Veja vídeo em direto.

Por J.C.M. | 17:26

O choque entre um comboio e um camião que carregava 22 toneladas de ácido clorídrico obrigou esta terça-feira a evacuar pelos menos 15 habitações no condado de Washington, no estado americano da Pensilvânia.



O condutor do camião ficou ferido com gravidade no acidente, que aconteceu na manhã desta terça-feira.



A televisão WPXI está a transmitir no Facebook imagens em direto que mostram a violência do embate.









Foram chamadas ao local equipas de descontaminação, para tentar conter a fuga de ácido provocada pelo acidente. O camião carregava dois depósitos de ácido.