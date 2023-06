Comboio descarrila e cai no rio Yellowston nos Estados Unidos

Um comboio descarrilou e caiu, este sábado no rio Yellowstone em Montana, um estado do oeste dos EUA.Segundo as autoridades, citadas pelo canal de notícias Fox Business, o acidente terá provocado o derramamento de combustível no rio. Não se registaram feridos.O Gabinete do Xerife do Condado de Yellowstone afirmou em comunicado que "estão a ser enviados recursos e várias agências estão a prestar assistência. Não existe qualquer ameaça imediata para o Condado de Yellowstone"."Vários vagões-cisterna ficaram danificados. Estão a ser tomadas precauções. Os acessos de pesca locais serão encerrados. As estações de tratamento de água, os distritos de irrigação e as empresas industriais estão a tomar as devidas precauções", acrescenta.